Come giudica le recenti difficoltà difensive dell’Inter? "Presi singolarmente, l’Inter ha difensori fortissimi ma pure molto prestanti fisicamente. Normale che in questo momento siano più in difficoltà e poi Skriniar viene da un infortunio".

Breve intervista della Gazzetta dello Sport a Beppe Bergomi per parlare del momento dell'Inter e delle premesse per la stagione che sta per partire.

Ma è preoccupato per l’inizio della stagione?

"Io metto sempre Milan e Inter davanti a tutte, ma l’Inter deve ritrovare in fretta cattiveria agonistica ed entusiasmo. Non si deve pensare che il ritorno di Lukaku sia garanzia di successo. Non basta per essere “la favorita”".

Pensa che Inzaghi cambierà modo di giocare per Romelu?

"Non si deve cambiare la propria identità o il proprio credo per un solo giocatore. Ripeto, l’Inter deve ritrovare l’atteggiamento aggressivo, quella voglia di dominare la partita, poi Lukaku in campo aperto sarà decisivo".