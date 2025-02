Napoli-Inter è la partita di Rafa Benitez, uno che ha allenato sia i partenopei che i nerazzurri. Ecco le sue riflessioni sulla Gazzetta dello Sport.

Sfida scudetto: lo avrebbe sospettato?

"Che l’Inter fosse la favorita, certo che sì. Ma anche che il Napoli potesse diventare protagonista, si poteva intuire. Se prendi Conte, hai già fatto un passo deciso per dare un senso alle tue ambizioni. Che poi potesse diventare una sfida-scudetto, la prima di quelle che sono in calendario, questo era più difficile indovinarlo. Ma mi sembra che dall’inizio o forse a campionato in corso in tanti abbiano previsto Inter, poi Napoli e Atalanta. Certo qualcun’altra si è smarrita per strada, ma questi tre nomi sono stati fatti".

Decisiva?

"Mi sembra prematuro. Mancheranno 11 partite al termine di questa e ci saranno ancora 33 punti a disposizione. Rimarranno anche scontri diretti importanti, gare di altissimo livello, sfide che non si possono decifrare in anticipo e con un coefficiente di difficoltà notevole. Che sia importante non lo negherà nessuno, che possa essere fondamentale è da scartare".

Ci può mai essere un favorito in una gara secca come questa?

"Se pensi al valore assoluto dell’organico dici Inter; se pensi a un mese fa, quando ha battuto la Juventus in rimonta, dici Napoli. Se rifletti sul valore del fattore campo, beh, anche in quel caso dici Napoli; ma se ti accorgi che a Conte mancano Anguissa e Neres, assenze pesantissime, allora dici ancora Inter. Mi sembra tutto chiaro per poter sottolineare: match equilibratissimo, come lo fu quello dell’andata; come suggerisce la classifica, un solo punto di distacco è un dettaglio".

Giocare a specchio, 3-5-2, non vorrà dire annullarsi.

"Semmai cercare gli eventuali punti deboli dell’avversario o anche, direi innanzitutto, esaltare i propri pregi. Sarà una gara piena di strategie, com’è giusto che sia, in cui Conte e Inzaghi avranno modo di tirare fuori il meglio delle proprie squadre. Ma sia il Napoli che l’Inter sanno che non sarà questo il capolinea del loro campionato, vada come vada ci sarà modo per giocarselo, per insistere o reagire. C’è troppo tempo per arrivare alla fine".