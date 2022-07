Inter in mano a Oaktree tra un anno e mezzo? Questa è una delle domande a cui ha risposto Marco Bellinazzo, giornalista de il Sole 24 Ore, nel lungo approfondimento fatto con i colleghi di Radio Nerazzurra sullo stato di salute finanziario del club milanese. "E' una deadline chiara, la polizza assicurativa della società - le sue parole -. In queste ultime due stagioni, una volta chiusi i rubinetti, l'Inter ha gestito una situazione dal punto di vista economico non semplice. Dobbiamo essere lucidi nel valutare tutta la gestione cinese, che ha messo nel club più di 600 milioni di euro. Però c'è da dire che il mantra dell'autofinanziamento può stare in piedi per due stagioni, non oltre. I conti si devono pagare da questo punto di vista. Tra un anno e mezzo, Suning dovrà prendere una decisione vitale per l'Inter perché continuare con l'autofinanziamento significherebbe condannare il club a un progressivo declino. La zavorra dei debiti e le mancate immissioni di capitale rende le cose proibitive anche per un management che sta facendo bene in questi anni".