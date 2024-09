Perdite ridotte da 85 a 36 milioni di euro e un aumento dei ricavi di circa 48 milioni di euro per un valore totale che si attesta a 473 milioni di euro. Sono questi alcuni dei numeri più importanti emersi dall'approvazione del bilancio 2023/24 da parte del CdA dell'Inter. Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, torna sull'argomento anche sulle frequenze di Radio 24 durante 'Tutti Convocati': "Per l'Inter il record storico di fatturato senza aver fatto la finale di Champions, significa che stai lavorando bene anche sul fronte rapporto costi-ricavi. La gestione operativa è in equilibrio, con uno stadio moderno potrebbe incassare anche di più".

"Il management degli anni della presidenza cinese ha fatto miracoli - aggiunge Bellinazzo, complimentandosi con la dirigenza nerazzurra -. L'Inter ha ancora un problema di indebitamento, quei 35 milioni di interessi passivi, si deve lavorare ancora in questa direzione".

