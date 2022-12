Del post-partita della storica Barcellona-Inter 1-0 di Champions League andata in scena al Camp Nou il 28 aprile 2010 ci rimangono tante istantanee nerazzurre, da José Mourinho che corre sul prato del Camp Nou con il dito alzato dopo la 'sconfitta più bella della sua carriera' ai giocatori stremati ma felici per la conquista della finale di Champions League. Nessuna testimonianza fotografica, invece, dei vinti nel loro spogliatoio, colpa della scelta di Miguel Ruiz, fotografo ufficiale del club blaugrana dall'era Guardiola fino a poche settimane fa, che per la delusione di una remuntada non andata a buon fine ha messo via la sua macchina fotografica: "Il giorno in cui l'Inter di Mourinho ci ha eliminato dalla Champions League non sono riuscito a scattare nessuna foto nello spogliatoio - ha raccontato a RAC1, in una conversazione con Maria Xinxó -. Successivamente ne ho parlato con Carles Puyol e lui mi ha detto che mi sbagliavo, che dovevo catturare anche i momenti tristi. E aveva ragione".