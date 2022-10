"Per domani ci aspettiamo una gara molto simile a quella di Milano, loro si difendono bassi normalmente. Noi abbiamo alternative, le abbiamo provate, per cercare di attaccare meglio. Dobbiamo essere coraggiosi, andare all'attacco: è una finale per noi e non possiamo sbagliare. Abbiamo perso a Monaco e abbiamo perso a Milano, speriamo di avere una notte magica con l'aiuto della tifoseria". Lo ha detto Xavi, tecnico del Barcellona, nella conferenza stampa di vigilia del match di Champions contro l'Inter. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore catalano raccolte dai colleghi di TMW.

Ripeterà il modulo di San Siro?

"Vi do troppe informazioni così... Andremo all'attacco e cercheremo di essere coraggiosi. Dobbiamo raddoppiare in attacco, non in difesa. Mi hanno educato così, è il mio DNA. Nel primo tempo non abbiamo capito bene quale fosse il ruolo di Raphinha e di Marcos Alonso, dobbiamo essere più verticali e provarci da fuori. Dovremo essere molto intensi dal primo minuto, contano solo i tre punti".

Vi giocate la stagione?

"Domani è una giornata importantissima. Non abbiamo fatto i compiti a casa, ora dobbiamo recuperare: abbiamo una grande opportunità per recuperare terreno in classifica grazie alle due gare in casa. Siamo il Barça e ci si aspetta tanto da noi".

Qual è il messaggio che manda agli spogliatoi prima di una gara in cui vi giocate la stagione a livello sia economico che sportivo?

"Cerco di essere positivo. Vedo tutto come un'opportunità: ci sono le difficoltà e le pressioni, siamo in una posizione scomoda ma cercheremo di essere positivi e di attaccare sin dal primo minuto. Cerco di dare il massimo supporto ai giocatori perché siano positivi, dimostrino il loro talento e affrontino questa finale".

Che importanza ha il pubblico per portare la squadra agli ottavi di finale?

"È fondamentale. La tifoseria l'ha capito e domani i biglietti sono sold out. Da quando alleno il Barça ci sono stati bei momenti in casa, domani il Camp Nou deve essere un vulcano. Noi ci giocheremo la pelle e daremo tutto in casa".

Pedri ha detto che potete farcela. È ottimista?

"Sì, sempre. È vero che col Celta o a Milano abbiamo faticato in alcune parti delle gare. Io però scelgo il secondo tempo di San Siro, in Champions dobbiamo dare il massimo possibile. Abbiamo anche voglia di rivincita rispetto a quello che è successo a Milano".

Koundé sarà convocato?

"Di base domani non contiamo su di lui, salve sorprese. Per domenica vedremo, ma dipenderà dalle sue sensazioni. Sono partite che se non sei al 100 per cento è meglio non esserci. Però lo vedo bene, almeno per il Clasico".

Ha detto che la squadra ha smesso di volare. Come mai? Manca fiducia?

"Bisogna fare una buona diagnosi di quello che si è fatto, io credo che abbiamo ridotto l'intensità del pressing offensivo. Il Celta gioca molto bene a calcio, l'anno scorso ci ha dominato e lo stesso ha fatto nel secondo tempo nel weekend. Noi vogliamo spingere per novanta minuti e per farlo dobbiamo attaccare meglio di quanto fatto nel primo tempo a Milano".

Firma per l'1-0?

"No, mi piacerebbe un 2-0. Non firmo. Se mi fate scegliere, meglio 2-0".

Che approccio servirà?

"È una partita in cui l'aspetto psicologico sarà importante, bisogna essere tranquilli, sapere come attaccare, come dominare il gioco. Non serve segnare al primo minuto: è meglio se succede, ovvio, ma ne abbiamo novanta e servirà pazienza".

È una partita simile a quella col Benfica. Che messaggio dà ai giocatori?

"È quello che sto dando adesso. È una finale, bisogna giocarsi il tutto per tutto, essere positivi e divertirsi. La pressione è per me, loro devono divertirsi e il Camp Nou pieno è uno spettacolo fantastico".

Nella partita di andata avete tenuto palla soprattutto con Gavi e Pedri, senza però concretizzare.

"Dipende dall'uomo libero, a volte bisogna cercare di più la fascia o magari il passaggio interno, cercare la seconda palla o provarci da fuori. Il 5-3-2 dell'Inter ti porta a chiudere le vie centrali e giocare fuori dal campo, domani cercheremo di attaccare su entrambe le fasce".