Bandierine nerazzurre e una grandissima atmosfera: i canali social dell'Inter hanno pubblicato sui social la preparazione del tifo (con annessa coreografia) che il pubblico del Biscione metterà in atto questa sera per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tutto l'ambiente spingerà molto forte per cercare di caricare i ragazzi di Inzaghi verso la semifinale.

