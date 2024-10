Autore del gol decisivo nel match contro la Georgia, Kristjan Asllani, trascinatore dell'Albania di Sylvinho, arriva ai microfoni di TV Klan e SuperSport spiegando il primo luogo il significato della maglietta esposta dopo la rete con la scritta: 'Anche 100, Leo': "Mi sono svegliato la mattina e ho detto a un collaboratore di farmi una maglietta per il compleanno di mio fratello. Indosserò sempre questa maglietta, visto che ho segnato". Poi sul match aggiunge: "È stata una partita molto difficile, sono una squadra molto organizzata. Oggi siamo stati più aggressivi. Ci sono stati minuti in cui eravamo un po' spaventati, ma con spirito e carattere ce l'abbiamo fatta. Abbiamo difeso molto bene, questa è l'Albania. Abbiamo lasciato l'anima e il cuore in campo. Se avessimo perso oggi, sarebbe stato tutto molto difficile. Abbiamo vinto, dobbiamo essere contenti. Speriamo di avere risultati positivi a novembre".

Per Asllani e la sua Nazionale una vittoria liberatoria dopo la bufera scoppiata a causa della sconfitta con la Repubblica Ceca: "Quando vinci è bello, sappiamo che ci sono state critiche dopo la partita dell'altra sera. Siamo uniti, sapevamo che saremmo venuti in Georgia per fare punti, alla fine ce l'abbiamo fatta. Quando le linee si chiudono troppo, è difficile passare la palla. Ho passato molto tempo senza toccare la palla e quando succede non mi esprimo bene in campo".

Come è nata l'azione del gol? "Ho visto la palla arrivare a Tuci che mi ha servito un pallone super, per fortuna ho segnato. In Nazionale gioco più avanti e devo essere più attivo in fase offensiva. Credo che diamo tutti il ​​massimo. Quando entriamo in campo entriamo per vincere. Oggi eravamo una squadra, abbiamo difeso molto bene. È stato difficile in uno stadio con molti tifosi. Ma abbiamo mostrato carattere. Ringrazio i nostri tifosi che erano qui", ha chiosato il centrocampista dell'Inter.

