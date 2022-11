Entrato al 71esimo nell'amichevole di Tirana tra Albania e Italia, Kristjan Asllani, a margine del match ha risposto ai microfoni di SuperSport mostrando un velo di disappunto circa le scelte iniziali del ct Reja che ha preferito far partire dalla panchina il centrocampista nerazzurro. "Sono due mesi che aspettavo questa partita e volevo giocare dall'inizio. Non ho avuto la possibilità e non ci sono problemi. Quando è arrivato il mio momento, ho cercato di aiutare la squadra. Non ce l'abbiamo fatta, ma credo che abbiamo giocato una buona partita".

È stato molto difficile per l'Italia...

"Abbiamo iniziato bene questa partita e dovevamo mantenere il più possibile il vantaggio, ma non ci siamo riusciti. Poi abbiamo avuto occasioni per riaprire il match, ma non ci siamo riusciti nemmeno. L'avversario è fortissimo".