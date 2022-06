Sabato scorso, la soddisfazione di aver conquistato la Champions League con Carlo Ancelotti e il suo staff al Real Madrid. Adesso, arriva per Antonio Pintus un altro riconoscimento di pregio: l'ex preparatore dell'Inter di Antonio Conte è stato infatti insignito del Cronometro d’oro per la stagione 2020/2021, il premio per il miglior preparatore della Serie A assegnato tramite i voti on-line dei suoi colleghi di lavoro. Ne dà notizia la FIGC sul suo sito, dove sono riportate anche le parole dello stesso Pintus: "Sono onoratissimo, e anche emozionato, per questo riconoscimento. Questo premio – ha continuato l’attuale preparatore dei Blancos – è importante perché viene dato dai tuoi stessi colleghi. Si tratta di un titolo da condividere con tutto lo staff interista”. Pintus, che ha ottenuto 10 voti, ha preceduto Paolo Barbero, scudiero di Ivan Juric, nella scorsa stagione all’Hellas Verona e attualmente al Torino, con 6 preferenze, e Matteo Osti del Milan, che ha ricevuto 4 voti.