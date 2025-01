Dagli studi di 'Viva el Futbol' arrivano parole di elogio per il giocatore che è diventato Denzel Dumfries nei suoi anni all'Inter. In particolare, Lele Adani ha celebrato così la sua evoluzione sotto la guida di Simone Inzaghi: "Massimo rispetto per Denzel 'the equaliser' Dumfries che vendica sostituendoli Cancelo e Hakimi, non con la tecnica ma con energia, forza, tempismo attitudine, umiltà ed esuberanza - le parole dell'ex difensore -. Io ho cambiato la considerazione che avevo di lui, non nelle qualità perché sono riconoscibili e chiare, ma nel modo in cui esegue il piano tattico-strategico dell'Inter di Inzaghi. Porta risultati sacrificandosi, accettando di essere gregario".

