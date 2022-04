Presente come di consueto alla Bobo TV, Daniele Adani commenta così il match vinto per 3-1 dall'Inter contro la Roma: "Mi aspettavo una partita diversa, non ero sicuro che la Roma facesse risultato ma devo dire che non mi aspettavo un divario così ampio - ha esordito l'ex difensore -. Mi ha deluso la prestazione dei giallorossi, poi l'Inter merita i complimenti, penso che sia meglio ora che all'inizio, quando era quella ereditata da Inzaghi da Conte. Ora è la squadra del tecnico, che ha fatto riposare Dumfries e Dzeko in Coppa Italia mandando in campo Darmian e Correa. Rimango comunque deluso dalla prestazione della Roma", ha concluso.