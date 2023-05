Per Daniele Adani, il Manchester City è la squadra che gioca meglio al mondo. L'ex difensore, alla Gazzetta dello Sport, anticipa già i temi della finalissima di Istanbul tra gli inglesi e l'Inter.

I tifosi dell’Inter devono preoccuparsi?

"Beh, il giusto. La squadra di Inzaghi arriva pronta all’appuntamento ed è migliorata proprio nel momento più importante della stagione, grazie anche alla sofferenza dei mesi precedenti. E poi contro le big d’Europa ha già dimostrato di saper giocare grandi partite. Quando l’Inter gioca al suo massimo, come applicazione, forma e attenzione, può far male a tutti".

Il City visto ieri come si può battere?

"Bella domanda... Io credo che l’Inter non potrà snaturarsi più di tanto. Chiaro che il possesso sarà comprensibilmente più appannaggio della squadra di Guardiola, che ti lascia pochissimo, ma nel 2023 non si può pensare di subire l’avversario e basta. Occorre riuscire, nelle occasioni in cui hai tu la palla, a giocarla con qualità. E in questo l’Inter è brava: come capacità di uscite da dietro, pulizia nelle trame, scambi di posizioni e smarcamenti, arrivo a dire che ha qualcosa di “guardioliano”".

A proposito di Pep, la pressione di dover vincere per forza la Champions dopo anni di tentativi a vuoto può giocare brutti scherzi? Nel 2021 era favorito in finale col Chelsea e poi...

"Io penso che Guardiola sappia di aver già fatto l’impresa più complicata, cioè vincere (con quella attuale ndr) per 5 volte la Premier League in 7 anni. È qualcosa di incredibile, che va oltre la vittoria di una Champions".

Gli è riuscito anche di integrare Haaland...

"Vero. Negli ultimi due mesi il centravanti norvegese partecipa molto di più alla manovra della squadra".

Haaland non segna in Champions da due partite, ma soprattutto ieri è sembrato più un caso che altro... Come si ferma uno così?

"Non con un uomo da solo. Acerbi è molto bravo nelle letture difensive e ha la totale fiducia di Inzaghi, che gli fa fare quello che vuole pure in impostazione. Bisognerà poi che il mediano davanti alla difesa, che sia Calhanoglu o Brozovovic, aiuti nello sporcare le imbucate di De Bruyne e compagni".

