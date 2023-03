Gran caos ieri all'esterno del "Do Dragao" per i tanti tifosi nerazzurri che avevano acquistato regolarmente il biglietto per altri settori dello stadio e che sono rimasti poi fuori, perché non nel settore ospiti, senza poter vedere la partita. L'Inter ha annunciato un esposto, la Uefa ha promesso che indagherà, intanto uno dei tifosi rimasto fuori racconta oggi all'inviata di FcInterNews cosa è successo e la dinamica del 'fattaccio'. A seguire il video (clicca qui se segui da app).