Nello scontro in fondo alla classifica, il Volendam di Filip Stankovic ieri ha battuto in trasferta il Cambuur, scavalcandolo in classifica, con un eloquente 0-3. Se la squadra di Wim Jonk ha mantenuto il clean sheet è anche merito del portiere di proprietà dell'Inter, che si è esibito in una doppia parata straordinaria, negando agli avversari un gol fatto (sotto il video). In campo, in un match che può riaccendere le sperandze salvezza del Volendam, anche Gaetano Oristanio.