Prima vittoria in trasferta, dopo sette sconfitte consecutive, per lo Spezia che si impone per 2-1 sul campo dell’Hellas Verona. Padroni di casa avanti al 30’ con Verdi, poi una doppietta di Nzola consente alla formazione di Luca Gotti di espugnare il Bentegodi e di infliggere agli scaligeri la decima sconfitta consecutiva. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.