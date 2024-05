Dopo le parole di questa mattina, Giovanni Malagò, presidente del CONI, torna a parlare della situazione societaria dell'Inter anche all'ingresso del Castello Sforzesco dove sta per cominiciare la celebrazione del club per il ventesimo Scudetto nella quale è invitato speciale: "Un'idea? L'idea se l'è fatta la vostra categoria che mi rende partecipe. Ho già parlato questa mattina ad una trasmissione molto popolare, non sono autorizzato a raccontare questa storia. Domani poi non si sa, ma le interlocuzioni coi fondi di private equity prevedono questo come uno degli scenari possibili".

Non ha parlato con Marotta?

"No, no... Io ho un ruolo diverso. Quello che penso è un discorso che non riguarda la società ma il suo azionista, è un dato di fatto. Anche in Italia ci sono tantissime aziende di questo tipo, società per azioni quotate o no, che sono oggetto di interesse da parte di azionisti diversi".

Quanto è importante a livello gestionale avere un'organizzazione societaria come quella dell'Inter, che sa lavorare nelle difficoltà?

"Credo che se c'è un azionista valido di riferimento e trova un management così di qualità, perché i fatti sono acclarati, soprattutto se italiano, l'azionista non può non essere contento. L'azionista dovrebbe essere espressione delle sue scelte, in questo caso non faccio previsioni però penso siano un pezzo avanti per la qualità del management".

Cos'è stata l'Inter per il calcio italiano?

"Ho fatto i complimenti a loro come alle altre squadre italiane, maschili o femminili, che vincono un campionato italiano. Mi sembrava giusto, sono stati la squadra più forte. Mi sembra che su questo siamo tutti d'accordo".