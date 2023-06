Lukaku e Frattesi al Milan, Vicario al Tottenham e la solita Inter beffata. Nel calciomercato sembra valere qualsiasi regola. La dirigenza nerazzurra è al lavoro in entrata e in uscita, ma come sempre la narrazione mediatica è lontanissima dalla realtà. Ne parliamo nell'appuntamento delle 12 sul nostro Canale Youtube. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).