Aspettando Inter-Napoli, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini fa il suo dovere e per qualche ora assapora la piacevole sensazione di trovarsi in vetta insieme a Fiorentina e Napoli. Merito del successo ottenuto in rimonta contro l'Udinese grazie alla rete di Mario Pasalic e all'autogol di Isaak Touré che ribaltano l'iniziale svantaggio firmato da Hassane Kamara. Rivedi gli highlights del lunch match della 12esima di Serie A nel video a fondo pagina.