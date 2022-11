Terzo successo consecutivo per la Fiorentina, che torna al Franchi dopo la beffa incassata contro l'Inter (clamoroso 3-4 nerazzurro dopo una gara folle), imponendosi sulla Salernitana per 2-1. Sblocca Bonaventura al quarto d'ora del primo tempo, Dia fornisce ai granata l'illusione di un risultato positivo. Ci pensa Jovic, a 4' dal suo ingresso in campo, a pennellare il sorpasso viola.