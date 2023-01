Il ritorno del campionato si avvicina, soprattutto è ormai conto alla rovescia definitivo per la sfida di San Siro tra Inter e Napoli. Allenamento mattutino per la formazione di Simone Inzaghi in vista del big match contro la capolista: la concentrazione è alta, ma ciononostante alcuni giocatori come Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Stefan de Vrij non si sono negati ai tifosi presenti davanti ai cancelli della Pinetina, concedendo foto e autografi. Il tutto documentato dall'inviato di FcInterNews.it.