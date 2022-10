Al triplice fischio di Andreas Ekberg, si è scatenata logicamente la festa dei tifosi interisti per la vittoria e per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Festa iniziata sugli spalti e proseguita fuori dallo stadio di San Siro, dove i sostenitori si sono radunati per cantare a squarciagola i cori per la loro squadra. Il tutto documentato da FcInterNews.it.