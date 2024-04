Nella festa dei giocatori dell'Inter in Piazza Duomo non sono mancati i cori "ad personam", fatti a sé stessi direttamente dai calciatori affacciati davanti alla folla festante. C'è un aspetto, colto nelle immagini registrate dai nostri inviati: quando partono i cori contro Theo Hernandez, i giocatori li "stoppano" (in primis Barella) per dare seguito a quelli per loro stessi.