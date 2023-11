Adesso il Bologna può davvero sognare. La formazione di Thiago Motta prosegue nel proprio momento felice superando la Lazio nel primo match dell'undicesima giornata del campionato di Serie A, grazie ad una rete in avvio di secondo tempo firmata da Lewis Ferguson che regala ai felsinei il decimo risultato utile consecutivo, cosa che non accadeva dal 1979-1980, proiettandoli sempre più in zona Europa. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina.