Nel primo appuntamento della 32esima giornata di Serie A la Lazio strapazza la Salernitana con un poker. All'Olimpico finisce 4-1 per i biancocelesti: in rete Felipe Anderson (doppietta), l'ex Inter Vecino e Isaksen, mentre per gli ospiti il gol della bandiera è opera di Tchaouna. Nel video sotto gli highlights del match.