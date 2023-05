Appuntamento extra oggi sul canale Youtube di FcInterNews con l'intervista a Edoardo Bianchi, il tifoso-simbolo del Triplete nerazzurro. Edoardo fu ripreso in lacrime al termine di Bayern Monaco-Inter, finale di Champions League del 2010. Quelle immagini sono diventate iconiche nell'immaginario collettivo di tutti i tifosi nerazzurri.

I ricordi della notte di Madrid, l'amore che lo ha accompagnato in tutta la sua vita per l'Inter, il sogno del bis ad Istanbul e l'Inter del presente: lo abbiamo intervistato 13 anni dopo con la speranza di riaverlo presto con noi per parlare insieme di un'altra notte indimenticabile. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).