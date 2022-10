Finisce in parità la sfida fra i due grandi ex del Triplete nerazzurro Thiago Motta e Dejan Stankovic. Al Dall'Ara il Bologna si porta in vantaggio sulla Samp con un gol di Dominguez ma si fa raggiungere sull'1-1 da Djuricic. Primo punto in tre partite per il tecnico dei felsinei, mentre il serbo ottiene subito una risposta positiva all'esordio sulla panchina dei blucerchiati. Rivedi gli highlights dell'incontro nel video.