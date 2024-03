Decima vittoria di fila in campionato per l'Inter, tredicesima in questo 2024. La formazione nerazzurra batte anche il Bologna e porta momentaneamente a 18 il margine sul secondo posto. Ai ragazzi di Simone Inzaghi basta il gol realizzato al 37' da Bisseck. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.