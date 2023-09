Due novità di formazione per Inzaghi. Pavard è pronto all'esordio assoluto in maglia nerazzurra dopo le due panchine contro Fiorentina e Milan, mentre Asllani è il prescelto per sostituire l'infortunato Calhanoglu. Le ultime in vista di Real Sociedad-Inter. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale Youtube per partecipare in diretta alle nostre trasmissioni (CLICCA QUI).