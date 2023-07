Una chiacchierata tra FcInterNews e Football Nerds per conoscere tutti i segreti, retroscena e dettagli della nuova MAGLIA HOME 2023/24 dell'Inter lanciata in settimana. Le anticipazioni sulla maglia AWAY 2023/24, un tuffo nel passato e i commenti sulle partnership nerazzurre con Paramount+ e Nike. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).