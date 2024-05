Con il 2-2 contro il Verona, si chiude la stagione dell'Inter. La vittoria dello Scudetto e quella della Supercoppa italiana, i percorsi interrotti agli ottavi in Champions League e in Coppa Italia. Che voto si merita l'Inter 23/24 di Inzaghi? Oaktree intanto parla ancora ai tifosi, si preannuncia una settimana importante in casa Inter.