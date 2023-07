"Cosa si dovrebbe fare in questo momento sul mercato? Domanda da un milione di euro? La risposta non è semplice. Il nostro mercato purtroppo non è impostato per provare a vincere davvero i trofei che contano. Ciò accadeva alcuni anni fa con il Sig.Antonio Conte. Adesso è tutto diverso. Dobbiamo sopravvivere cercando di mantenere un minimo di competivita'. Quindi siamo chiamati a fare i miracoli. Allora tra un miracolo e l'altro ci può scappare l'errore e anche grave, vedi il caso Skrinar. In questo momento la società dopo l'addio dolorosissimo di Brosovic, venduto per una pizzetta, ha deciso di vendere anche Onana. Ok se non vendiamo Onana non possiamo fare mercato. Come dice Ausilio l'Inter è condannata ogni anno a vendere un pezzo buono. Quindi sotto con Onana; allora vendiamo anche a 52 ml e in fretta. Il ricavato a mio parere deve essere quasi tutto investito per Lukaku. A mio avviso avanti tutta su Lukaku e il portiere. Per il centrocampo prenderei Pereyra dell'Udinese, a 0 lire. Altro non si può fare. Mi raccomando, attenzione non dobbiamo farci sfuggire Lukaku altrimenti andremo in grosse difficoltà. Quindi pronti ad investire sull'attaccante anche 40 ml, ma dobbiamo prenderlo. Per il resto, risolta la questione portiere aspetteremo. Non si sono scappatoie convincenti. Certo abbiamo perso l'ossatura della squadra, Via Onana, Skrinar, Brosovic, Dzeko..ragazzi non sarà facile correre senza di loro. Ma con con questa società meglio di così non si può fare. Amala!".

Stefano

"Romelu lukaku, comunque vada, lascerà, ora o più in là, un posto importante nella storia della nostra squadra perché pochi come lui hanno provocato, nel bene e nel male, una tale ondata di emozioni in così poco tempo. E così, anche nel momento in cui si decide del suo futuro prossimo, le sensazioni e i sentimenti sono contrastanti. Personalmente il mio pensiero e' nettamente diviso tra cuore e ragione, dilemma sempre difficile quanto angosciante. L'uomo Lukaku, alla luce di quanto successo negli ultimi due anni per me non si discute, e' stato con noi, ha vinto con noi poi quello che a tutti gli effetti ha avuto tutte le caratteristiche di un vero e proprio tradimento,salvo poi fare marcia indietro e mostrare con i fatti che la sua volontà e restare all' Inter, lo vuole fortemente e raramente si vede in un calciatore professionista un tale attaccamento alla maglia e tanta volontà di continuare ad indossarla. E' una persona umile, che ha tanto sofferto nella sua infanzia, legato alla famiglia, simpatico, impegnato nella lotta al razzismo, e per di più , e questo lo dico da donna, e' pure bello. In campo ha un bellissimo affidamento con Lautaro, ha strapotere fisico e visione di gioco. Per tutti questi motivi Lukaku e' da tenere. E allora dove sta il dilemma? Come spesso accade nel vil denaro. Sento e leggo che l'Inter si potrebbe spingere fino a 40 milioni per tenerlo. Per me, con tutto l'affetto e la stima di cui sopra, troppi. Io e tutti gli interisti come me abbiamo l'enorme fortuna di esserlo, ma da qualche anno abbiamo pure la sfortuna di dovere assistere a causa del ffp a campagne acquisti da crepacuore, dove ogni anno qualcuno deve lasciarci, e questa volta rinunciare a Onana e' a parer mio una scelta lacerante. Così come spendere in queste condizioni 40 milioni per un trentenne, forte per quanto sia, e' comunque un investimento a fondo perduto perché dubito seriamente che si possano mai riprendere, così come ho trovato un errore grande ( spero di sbagliare ma non credo) non investirne 7 per Bellanova che il tempo dira'se e quanto potrebbe riportarne indietro. Insomma, se il sacrificio di Onana servirà esclusivamente a prendere Lukaku per me toppiamo di brutto, e spero ovviamente di sbagliare. Devo però, per onestà intellettuale, fare una confessione: chi gioca a qualunque livello e' per antonomasia vittima di superstizioni varie, chi tifa una squadra di piu', e quando ad un giocatore "capitano" certi episodi ...E qui mi taccio, autorizzando ognuno di qualsivoglia scongiuro...".

Raita

"Buonasera a tutti, voglio unirmi a tutti quelli che hanno salutato un cuore nerazzurro,Luisito Suarez, come dice la Nord porta un saluto ai nostri lassù, però sappiate che per noi, un po' siete ancora quaggiù, a tifare con noi".

Gianluca