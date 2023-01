"Gentile Redazione, il mondiale autunnale più "qataridiota" della storia - checché ne abbia BLATERato Infantino, "giusto" sulla FALSAriga del suo predecessore a capo della FIFA... - aveva reso estenuante la lunga vigilia di Inter-Napoli. In Serie A, nel frattempo, erano già maturate almeno 2 certezze sul piano dei numeri: i nerazzurri erano sempre riusciti a schifare i pareggi; di contro i partenopei - chissà perché... - avevano provato la stessa ritrosia verso le sconfitte, con tanto di record continentale in solitaria o quasi... Ecco allora che, a questi 2 riscontri statistici, i corsisti e ricorsisti storici di scuola vichiana (il capostipite G.B. Vico era proprio di natali partenopei...) avevano pensato bene di aggiungere la convinzione che al Mondiale vinto dall'Argentina debba per forza seguire lo scudetto del Napoli, come successe paro paro nella stagione 1986-87. Chissà, però, se gli stessi cultori della predetta teoria saranno scesi nel dettaglio di quell'annata: avrebbero scoperto che proprio la data del 4 gennaio certificò la prima sconfitta in campionato di quel Napoli. Vabbé: quel 3-1 cascò di domenica anziché di mercoledì e si materializzò per merito della Fiorentina e non dei nerazzurri. Ma in quella squadra viola militavano non solo l'ex plurititolato nerazzurro Lele Oriali, bensì anche 2 futuri interisti come Sergio Battistini e Ramon Diaz. Per non dire che sulla panchina dei toscani sedeva pure il compianto Eugenio Bersellini, il tecnico del 12.mo tricolore nerazzurro. Poi, in quella stessa stagione capitò per davvero che l'Inter battesse a San Siro il Napoli di Maradona (1-0), per quella che fu la 2a sconfitta dei partenopei, a maggio comunque vincitori dello scudetto nonostante il loro 3° ed ultimo ko sul campo del Verona. Tornando invece all'oggi, era possibile immaginare che anche tanti appassionati e tifosi nerazzurri potessero elaborare una propria convinzione. Basata sul riscontro che i francesi del Lens avessero visto la luce, mostrando in anticipo a tutti gli inseguitori la via da seguire per battere la capolista e ridurne il distacco in classifica. Come riuscito effettivamente a quella squadra domenica scorsa in Ligue 1 al cospetto del PSG che dista ora solo 4 punti. Della serie: tracciato il solco con la 1a sconfitta della capolista, il campionato, di conseguenza, non può che risultare riaperto. Ora che gli auspici nerazzurri nel breve si sono dunque avverati, mentre invece per quelli dei partenopei bisognerà, se del caso, attendere la fine del campionato, mi tocca pure "l'incombenza" di commentare l'esito favorevole di Inter-Napoli. Scherzo, ovvio, ma sarò paradossalmente sintetico. I ragazzi sono tutti da encomiare, nonostante non riescano a sgravarsi della soma di troppi errori nelle conclusioni a rete che sono costati l'esito avverso di almeno 2 scontri diretti: su tutti pesano le sconfitte maturate contro Roma e Juve che sono quelle che alimentano, di fatto, la maggior quota dei punti del distacco residuo dalla capolista (6 p. su 8). Doverosa attestazione di merito anche per Inzaghi che ha saputo imbrigliare al meglio il gioco brioso di Spalletti, scegliendo i titolari giusti - compresa la preferenza iniziale data a Darmian anziché a Dumfries - e non sbagliando i cambi a gara in corso. Ma non voglio sprecare altre parole di encomio. C'è subito da pensare al Monza: ché ci sarà da spegnere i "bollori" oltre modo supplettivi dei brianzoli che risulteranno di sicuro ringalluzziti (e magari pure infoiati) dagli indicibili bonus prefigurati dal loro licenzioso presidente... Solo che non ci sarebbe nessun bisogno di rinverdire un noto proverbio, per quanto adeguatamente rivisto e corretto da chi sappiamo: "Tira più un .... torpedone carico di lavoratrici del sesso che un carro di buoi". Come dite? E le eventuali crisi coniugali che ne potrebbero derivare? Massí, con tutti gli avvocati matrimonialisti che ci sono in Italia sarebbe l'ultimo dei problemi...".