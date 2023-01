"Sono stupito dalla bontà del nostro allenatore, non troppo vincente, ma tanto buonino. Prima perde tre mesi di campionato per salvaguardare Handanovic, perché l'orgoglio del singolo viene prima del gruppo, ed ora sta ponendo la sua massima attenzione su Gagliardini, sicuro partente, per non farlo sentire troppo demoralizzato. Immagino quello che farebbe con Skriniar, per non farlo sentire indesiderato (speriamo che la dirigenza risolva prima il problema). Ora mi chiedo: hai la fortuna di avere un Asllani, che può giocare in tre diversi (coperti via via da Barella, Brozovic, Chalanoglu, Mkhitaryan), ma anziché farlo crescere facendolo giocare spesso in uno qualsiasi dei tre ruoli, per capirlo meglio, farlo maturare e abituarlo a giocare con altra gente che dà del tu al pallone, lo releghi ad un solo ruolo, poi non lo fai giocare neanche in quel ruolo e finalmente, quando gioca, gioca solo insieme a Gagliardini. E questo sarebbe un allenatore aziendale? Per favore, l'anno prossimo cambiamo".

Antonio

"Adesso basta con i guanti bianchi! Si, basta usare i guanti bianchi con un giocatore che sarà anche un professionista esemplare ma che è anche profumatamente pagato per esserlo. Sarà poi un professionista esemplare ma come persona non è sicuramente un esempio di correttezza. Correttezza che non si esprime solo con il non avere comportamenti o fare dichiarazioni fuori dalle righe. La correttezza é anche ammettere che ti piacciono i tanti soldi che ti sono stati offerti dal PSG, per carità questo è un tuo diritto, ma devi quindi fare a meno di dichiarare il tuo amore per l'Inter, di sbandierare la tua pseudo fedeltà ai tifosi e ancor meno il tuo pseudo amore su internet quando hai già deciso che te ne andrai. La correttezza é assumersi, anche pubblicamente, la responsabilità delle proprie azioni e decisioni. Si dice che la dirigenza sia amareggiata per il tuo comportamento, io sono profondamente indignato e se dipendesse da me, finiresti questo campionato passando le domeniche a casa ed il resto della settimana ad allenarti da solo, altro che fascia da capitano. Non ho fatto mai il tuo nome perché sei proprio Milan, di nome e di fatto!!".