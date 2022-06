"Gentile Redazione, gli editoriali di Cavasinni ieri e di Bertocchi oggi, segnano una scelta di campo della testata che non può che farmi piacere. I giornalisti chiariscono quello che la massa dei tifosi sente e manifesta a volte in modo un po' troppo viscerale. Che la proprietà tenga nella dovuta considerazione il valore non solo meramente economico dei suoi dipendenti in pantaloncini. Proprio stamattina mi chiedevo: ma come, ci si lamenta da anni che il calcio è business, il professionismo ha ucciso l'amore per la maglia e per un popolo e poi si agita una fredda calcolatrice per giustificare la cessione di atleti convintamente interisti? Interisti come quelli che pagano il biglietto per andare allo stadio a supportare ed emozionarsi per una maglia. Quante squadre al mondo possono vantare tesserati così attaccati ai colori? Anche questo rende la "mia" Inter speciale, fuori da ogni schema. E questo vorrei tanto capisse il signor Zhang. L'Inter non è un'azienda come tutte le altre. Entrate/uscite, Utili/perdite. Non solo. C'è un'altra voce a bilancio che bisogna sempre tenere in attivo (quella sì!): l'entusiasmo dei tifosi. Perchè poi si rischia, nella orrenda giostra di chi entra e chi esce, di non identificarsi più e di non profondere più passione (e soldi, tanti soldi) in uno sport che era nato per gente emotiva e facile al trasporto non per ragionieri e revisori. Quanto al merito, i nomi appetitosi ed altisonanti accostati al club mi insospettiscono. E' vero che il calciomercato è lo spettacolo nello spettacolo, ma penso che l'Inter nel suo "zoccolo duro", sia perfetta così com'è. Ragazzi giovani che partiranno con la voglia di levarsi qualche sassolino lasciato dall'ultima stagione. Qualche innesto ragionato nei reparti dove siamo stati più carenti e qualche giovane rampante da far crescere all'ombra dei campioni titolari. La ricetta di una crescita costante e inesorabile. Il "facimme ammujne" lasciamoli agli altri e ai procuratori sfacciati".