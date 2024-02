Nel suo classico video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha parlato ancora in toni euforici della vittoria dell'Inter a Roma: "Una squadra che continua a stupirmi, non ho più parole. Dopo il primo tempo avrei anche firmato per un pareggio, invece è arrivata un'altra vittoria. Bravissimo Sommer oggi, ma bravissimi tutti". A seguire il video completo.