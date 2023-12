"Una vittoria che dire fonfamentale è poco. La Juventus ci aveva scavalcato ed era importante vincere, e vinciamo a Napoli 3-0. Grande prova, peccato per gli acciacchi a Dumfries e De Vrij ma intanto godiamoci il primo posto". Comincia così il video editoriale di Filippo Tramontana per FcInterNews al termine della vittoria per 3-0 al 'Maradona' di Napoli. A seguire il suo video intervento.