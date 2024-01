Al termine di Inter-Verona nel suo classico video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha analizzato così la prestazione dei nerazzurri: "Non ci aspettavamo una partita così difficile, sofferta, ci saremmo aspettati un andamento diverso. Quella nerazzurra è una squadra che magari offre un buon calcio ma in questo momento sta attraversando un periodo di appannamento". A seguire il video completo.