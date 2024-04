"In un clima di festa l'Inter vince comunque contro il Torino, determinante l'espulsione di Tameze nel secondo tempo. Ora il via alla festa per le vie della vittà". Comincia così il video editoriale di Filippo Tramontana dopo la vittoria dei nerazzurri per 2-0 sul Torino e l'avvio della festa scudetto. A seguire il video integrale.