Felice e sorridente come non mai il nostro editorialista, Filippo Tramontana, al termine del deby vinto 5-1 contro il Milan: "Che goduria! Mi aspettavo una buona prestazione dell'Inter ma non mi sarei aspettato un risultato così largo. Bene tutti, non resta che godersi questo weekend" ha detto. L'intero video editoriale è visibile qui sotto (clicca qui se segui da app).