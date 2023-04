"Siamo in finale, Inter finalmente ben messa in campo, partita perfetta, c'è da fare i complimenti a tutti anche a Inzaghi. Il tecnico sta rimodulando il suo futuro in questo finale perché è in finale di coppa Italia, se riesce a raggiungere la finale di Champions e i primi quattro posti in campionato, potrebbe anche riscrivere il proprio futuro. Intanto godiamoci questa finale". Inizia così il video editoriale di Filippo Tramontana per FcInterNews.it, a seguire il video completo (clicca qui se segui da app).