Al termine di Inter-Bologna, in cui i nerazzurri si sono fatti rimontare due reti di vantaggio, il nostro editorialista Filippo Tramontana ha commentato il pomeriggio del Meazza: "Non è possibile farsi rimontare due gol, la squadra si è schiacciata troppo. Sembrava una partita in discesa e invece.. ". A seguire il video commento.

