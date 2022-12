E' Lautaro Martinez l'interista che parteciperà con la sua Argentina alla finale della Coppa del Mondo 2022 in Qatar e che manterrà viva la tradizione di almeno un giocatore nerazzurro nell'ultimo atto della competizione in vita dal 1982. Nulla da fare invece per Marcelo Brozovic che con Perisic, nel 2018, aveva rappresentato l'Inter nella finale persa dalla sua Croazia contro la Francia.