Il centravanti dell’Inter e della nazionale francese Marcus Thuram ha brillato in queste prime giornate di Serie A per la sua capacità di segnare in serie: l'attaccante nerazzurro è il migliore nei maggiori cinque campionati europei per marcature multiple in una singola partita (3), al pari di Erling Braut Haaland. Thuram ha finora messo il suo sigillo con due specialità della casa: il colpo di testa (3) e la conclusione di destro (4).

Thuram, inoltre, è insieme a Nikola Kristović del Lecce al vertice della classifica dei tiri in porta tentati con 12 conclusioni a testa, seguiti dall'attaccante della Lazio Valentin Castellanos con 11.