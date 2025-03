Su Tuttosport si evidenzia una statistica riguardante Marcus Thuram e Lautaro Martinez. I due sono andati a segno ieri nella stessa partita e mentre erano assieme sul terreno di gioco. Un fatto che non si verificava da molto tempo.

Stando contemporaneamente in campo, infatti, non segnavano entrambi da Frosinone-Inter 0-5 del 10 maggio 2024, mentre in Inter-Empoli 3-1 dello scorso 19 gennaio avevano segnato tutti e due, ma la rete del francese arrivò col capitano argentino già sostituito.