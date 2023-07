Nelle sue 10 presenze con la maglia della Francia, Thuram non ha ancora trovato la via del gol. Cinque di queste 10 presenze sono arrivate al Mondiale di Qatar 2022, durante il quale ha fornito 2 assist a Kylian Mbappé. Il secondo è arrivato nella finale contro l'Argentina, per il gol del momentaneo 2-2. In totale sono 3 gli assist confenzionati con la Francia.