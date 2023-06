Marcus Thuram si appresta a trasferirsi all'Inter da free agent dopo aver disputato la miglior stagione della sua carriera, almeno a livello statistico. Come evidenziato da Opta, l'attaccante francese figlio d'arte con il Gladbach ha preso parte a 19 gol nella Bundesliga 2022/23 (13 reti + 6 assist), numeri record per lui in una singola annata nel massimo campionato tedesco.