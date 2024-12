La Lazio ha vinto solo due delle ultime otto gare di Serie A contro l’Inter, a fronte di due pareggi e quattro vittorie dei nerazzurri. Anche se entrambi questi successi sono arrivati in gare casalinghe: il 16 ottobre 2021 e il 26 agosto 2022, entrambi con il punteggio di 3-1, con Maurizio Sarri in panchina, nei primi due confronti da ex di Simone Inzaghi all'Olimpico alla guida dell'Inter.

L’Inter ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime otto trasferte di Serie A contro la Lazio, ottenendo nel parziale quattro successi, un pareggio e tre sconfite: l’ultima volta che è andata in gol in più gare esterne consecutive contro questa avversaria nella competizione risale al 1960 con 12 confronti.