La prima giornata della Serie A 2022/23, andata in archivio con il match ferragostano Juve-Sassuolo 3-0, ha registrato due dati statistici curiosi per la loro rarità: le prime dieci partite della stagione si sono infatti concluse senza neanche un pareggio per la quarta volta nella storia (era successo nel 1933/34, nel 1934/35 e nel 1971/72) con le otto sorelle, ovvero le prime otto classificate dello scorso torneo, tutte vincenti. Lo evidenzia Gazzetta.it.