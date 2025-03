Con una media del 59,7%, l’Inter è la squadra con la più alta percentuale di possesso palla in Serie A. Anche sulle palle inattive la squadra di Inzaghi è letale, con ben 20 reti segnate da calcio da fermo, più di qualsiasi altra squadra.

Un ulteriore dato che testimonia la coralità del gioco nerazzurro è il numero di marcatori diversi in stagione: ben 17 giocatori hanno trovato la via della rete in questa Serie A.

L’attacco nerazzurro viaggia a ritmi impressionanti: l’Inter è attualmente alla sua seconda miglior striscia di partite consecutive casalinghe a segno in Serie A (36), dietro solo alla serie di 60 gare tra agosto 2005 e ottobre 2008. Inoltre, con 461 tiri effettuati finora, è la squadra che ha creato più occasioni da gol nel campionato in corso.